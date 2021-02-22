Генерал заявил о подготовке армии Украины к штурму городов

https://static.news.ru/photo/a3819cea-7555-11eb-a364-96000091f725_660.jpg Фото: Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил о подготовке арии к наступательным операциям в городских условиях. Генерал не уточнил, какие именно города собралась штурмовать украинская армия, но обосновал необходимость быть готовыми «ко всем вариантам развития ситуации».

Что касается наступательных действий, в прошлом году мы начали подготовку всех боевых военных частей к наступательным действиям на урбанизированной местности, — заявил Хомчак в эфире Пятого канала.

Судя по всему, украинская армия основательно готовится к военным действиям. Командующий операцией Объединённых сил (силовыми действиями в Донбассе) Вооружённых сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что бойцы десантных войск стран в марте проведут учения в граничащем с Крымом районе. По словам военного, целью учений будет совершенствование способности реагировать на угрозу с воздуха и моря.

Ранее NEWS.ru сообщал, что политолог и руководитель Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко считает, что в случае реального военного конфликта украинская армия не сможет противостоять Вооружённых силам России. По словам эксперта, украинские ВС не обладают современным вооружением и по факту никогда не участвовали в операциях с применением авиации и высокоточного оружия.