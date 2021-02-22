Политолог оценил шансы Украины на победу в войне с Россией

https://static.news.ru/photo/12a18f4a-751a-11eb-9394-96000091f725_660.jpg Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Политолог и руководитель Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко считает, что в случае реального военного конфликта украинская армия не сможет противостоять Вооружённых силам России.

По словам эксперта, украинские ВС не обладают современным вооружением и по факту никогда не участвовали в операциях с применением авиации и высокоточного оружия.

Украина даже не будет сопротивляться российской армии, а Львов и Днепропетровск станут соревноваться в том, кто быстрее подарит ей цветы, — цитирует MK.RU Ищенко.

Он подчеркнул, что финансирование украинских вооружённых сил является недостаточным.

У украинской армии почти нет авиации и современных ПВО, бронетехника пробивается «теннисным мячиком», а имеющееся снаряжение было взято из советских арсеналов, — сказал политолог.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что официальный Киев будет пытаться сохранить в Донбассе «худой мир», так как он лучше «доброй ссоры». Так он прокомментировал секретные решения Совета национальной обороны и безопасности (СНБО), согласно которым предусмотрен пересмотр пяти сценариев развития ситуации в этом регионе. Чиновник не стал углубляться в конкретику о том, какой из пяти вариантов наиболее актуален для применения. По словам министра, на заседании СНБО было решено проанализировать все сценарии на предмет их соответствия текущей ситуации. Кулеба отметил, что Киев намерен максимально использовать минский переговорный процесс.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Также для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.

Рабочим органом для решения оперативных вопросов, требующих взаимодействия между противоборствующими сторонами, была признана Трёхсторонняя контактная группа. В неё входят представители Украины, ОБСЕ и России, писал NEWS.ru.