Киев раскрыл ближайшие планы на Донбасс

https://static.news.ru/photo/1a6a64b4-7519-11eb-9f17-96000091f725_660.jpg Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Официальный Киев будет пытаться сохранить в Донбассе «худой мир», так как он лучше «доброй ссоры». Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Так он прокомментировал секретные решения Совета национальной обороны и безопасности (СНБО), согласно которым предусмотрен пересмотр пяти сценариев развития ситуации в этом регионе.

Сейчас наш сценарий можно условно назвать «плохой мир лучше, чем хорошая война», и именно по нему движемся, — сказал Кулеба в эфире телеканала «Прямий».

Он не стал углубляться в конкретику о том, какой из пяти вариантов наиболее актуален для применения.

По словам министра, на заседании СНБО было решено проанализировать все сценарии на предмет их соответствия текущей ситуации.

Кулеба отметил, что Киев намерен максимально использовать минский переговорный процесс.

Заседание СНБО, посвящённое ухудшению безопасности в Донбассе, состоялось 19 февраля. Вскоре после этого в самопровозглашённой Донецкой народной республике обвинили украинских силовиков в усилении обстрелов Горловки, а в МИД самопровозглашённой Луганской народной республики предположили, что Киев собирается отказаться от бессрочного перемирия.

Ранее NEWS.ru писал, что в Донбассе может появиться гражданский аэропорт. Его строительство анонсировал президент Украины Владимир Зеленский.