Власти Украины построят в Донбассе гражданский аэропорт

https://static.news.ru/photo/32991678-74f8-11eb-807e-96000091f725_660.jpg Фото: Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Донбассе появится гражданский аэропорт. Его строительство анонсировал президент Украины Владимир Зеленский.

Между Луганской и Донецкой областями сейчас будут находить точку, и в этом году мы начнём проектирование нового серьёзного аэропорта для этих двух областей, — цитирует президента «Росбалт».

Зеленский добавил, что восстанавливать разрушенный мариупольский аэропорт, по словам военных, небезопасно.

Ранее глава Украины на заседании Совета национальной безопасности и обороны поручил соответствующим органам проработать пять вариантов урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. По его словам, рассматривается и ситуация возвращения к решению СНБО от 5 декабря 2019 года, когда предлагали пять сценариев в отношении Донецкой и Луганской областей, писал NEWS.ru.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Донецкая и Луганская области Украины провозгласили себя независимыми народными республиками. Это произошло на фоне смены власти в стране в результате силового переворота. Официальный Киев с тех пор пытается установить контроль над территориями.