Генерал не исключил, что инцидент в Сирии мог быть провокацией США

https://static.news.ru/photo/4e62fcb2-abc6-11ea-a92d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Friedemann Kohler/dpa/Global Look Press

Инцидент с российским патрулём и военными из США в Сирии мог быть как случайностью, так и спланированной провокацией американской стороны. Такое мнение высказал генерал-полковник Леонид Ивашов, ранее занимавший пост начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ.

По словам офицера, Штаты заинтересованы в том, чтобы напряжённость на территории Сирии не спадала. И такими мелкими провокациями США будут поддерживать её уровень в стране. Как отметил Ивашов, в дальнейшем конфликты обязательно продолжатся.

В интересах Пентагона поддерживать в стране тлеющий конфликт. Однако не исключено, что недавний инцидент произошёл случайно, без политического заказа, и был вызван несдержанностью военных, — цитирует генерала РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, попытка американских военных блокировать путь российскому патрулю снята на видео и попала в Сеть.

Военные корреспонденты поделились мобильным видео, снятым на месте инцидента между патрулями США и РФ в Сирии. На кадрах отчётливо видно, как американская бронемашина M1235 MRAP съезжает на обочину в непосредственной близости от машины россиян, а из-под её капота валит пар.