Генерал Москаль предупредил о трагедии, надвигающейся на Украину

Генерал-лейтенант МВД Украины в отставке Геннадий Москаль заявил, что атомная энергетика в стране находится в опасности. Из-за старого оборудования может случиться взрыв, который приведёт к большой трагедии, отметил он в эфире Четвёртого канала.

Надо свечку поставить за то, чтобы <...> не взорвалось, потому что всё — старьё, — подчеркнул Москаль.

Он добавил, что в настоящее время энергоблоки на АЭС работают с высокой загрузкой. Это может «закончиться большой трагедией» для Украины, предупредил генерал-лейтенант в отставке.

Глава минэнерго Украины Герман Галущенко в начале ноября уверял, что Киев обеспечен ядерным топливом на полтора года вперёд. Однако многих экспертов тогда беспокоила не загрузка АЭС, а решение Киева использовать на станциях американское топливо Westinghouse при том, что станции строились по советским проектам.

Ранее стало известно, что отказ от российского угля угрожает Украине энергетической катастрофой, стране уже необходимо искать ресурсы и договариваться с Москвой, заявил кандидат технических наук Александр Власов. Он считает, что на Украине высока вероятность веерных отключений электроэнергии.

Власов добавил, что европейские страны Украине помогать не будут из-за того, что у них самих энергетический кризис. А без угля, по его словам, не только возникнут проблемы с отоплением, но и могут прекратить работу некоторые предприятия.