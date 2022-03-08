General Electric приостановила деятельность в России

Компания General Electric приостанавливает деятельность на территории России. В качестве исключения, организация продолжит поддерживать работу медицинского оборудования первой необходимости. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

Кроме того, компания также продолжит оказывать услуги по энергоснабжению страны. Однако другие разработки General Electric лишатся поддержки. В частности, речь идёт об отказе в помощи российским авиаперевозчикам, которые пользуются продуктами организации.

Как сообщалось ранее, в Европейском союзе планируют одобрить новый пакет санкций против РФ, который затронет разные сферы, в том числе сферу морских технологий. Новый пакет рестрикций также коснётся российских портов и кораблей.

Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) приостановила статус страны-наблюдателя для России на неопределённый срок. Данное решение принято Советом CERN в ходе внеочередной сессии 8 марта и связано с ситуации на Украине.

Ранее автомобильный производитель Nissan принял решение о прекращении работ на петербургском заводе «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус». Предприятие остановит производство 10 марта 2022 года в связи с задержками поставок комплектующих запчастей. Отмечается, что в ближайшее время японская фирма поднимет цены на все модели автомобилей в России. С подобными заявлениями о приостановлении работы выступили немецкие концерны Siemens и BMW.

Также и автоконцерн Mercedes-Benz приостановил производство автомобилей на заводе в Подмосковье. Официальный представитель компании объявил о прекращении поставок легковых и малотоннажных машин бренда на российский рынок. Аналогичное решение принял немецкий концерн Volkswagen, он приостановил производство на российских заводах в Калуге и Нижнем Новгороде, как и поставки в Россию. Сотрудники Volkswagen в РФ будут получать пособие по неполной занятости.

8 марта компания Yum! Brands объявила о приостановке инвестиций в Россию. В состав американской корпорации входят бренды KFC, Pizza Hut, Taco Bell и другие. Теперь же прибыль решено перенаправить на гуманитарные цели.

Кроме того, польский бренд Reserved также приостановил работу своего интернет-магазина. При этом оффлайн-магазины продолжат свою работу. Накануне же американская компания Estee Lauder, производящая косметику и парфюмерию, тоже объявила о приостановке своей деятельности в России в связи с ситуацией на Украине. Будут закрыты все магазины и прекращены поставки продукции.