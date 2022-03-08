General Electric приостановила деятельность в России

Компания General Electric приостанавливает деятельность на территории России. В качестве исключения, организация продолжит поддерживать работу медицинского оборудования первой необходимости. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.
Кроме того, компания также
Как сообщалось ранее, в Европейском союзе планируют одобрить новый пакет санкций против РФ, который затронет разные сферы, в том числе сферу морских технологий. Новый пакет рестрикций также коснётся российских портов и кораблей.
Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) приостановила статус страны-наблюдателя для России на неопределённый срок. Данное решение принято Советом CERN в ходе внеочередной сессии 8 марта и связано с ситуации на Украине.
Ранее автомобильный производитель Nissan принял решение о прекращении работ на петербургском заводе «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус». Предприятие остановит производство 10 марта 2022 года в связи с задержками поставок комплектующих запчастей. Отмечается, что в ближайшее время японская фирма поднимет цены на все модели автомобилей в России. С подобными заявлениями о приостановлении работы выступили немецкие концерны Siemens и BMW.
Также и автоконцерн Mercedes-Benz приостановил производство автомобилей на заводе в Подмосковье. Официальный представитель компании объявил о прекращении поставок легковых и малотоннажных машин бренда на российский рынок. Аналогичное решение принял немецкий концерн Volkswagen, он приостановил производство на российских заводах в Калуге и Нижнем Новгороде, как и поставки в Россию. Сотрудники Volkswagen в РФ будут получать пособие по неполной занятости.
8 марта компания Yum! Brands объявила о приостановке инвестиций в Россию. В состав американской корпорации входят бренды KFC, Pizza Hut, Taco Bell и другие. Теперь же прибыль решено перенаправить на гуманитарные цели.
Кроме того, польский бренд Reserved также приостановил работу своего интернет-магазина. При этом оффлайн-магазины продолжат свою работу. Накануне же американская компания Estee Lauder, производящая косметику и парфюмерию, тоже объявила о приостановке своей деятельности в России в связи с ситуацией на Украине. Будут закрыты все магазины и прекращены поставки продукции.