«Газпром» заявил о поставках газа через Украину в штатном режиме
Сона Рустамова
Сона Рустамова
11:53, 25 февраля 2022
Фото: instagram.com/gazpromphoto
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«Газпром» осуществляет подачу российского газа через территорию Украины в штатном режиме, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя компании Сергея Куприянова. По его словам, транзит газа осуществляет в соответствии с заявками европейских потребителей.
«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме в соответствии с заявками европейских потребителей — 103,8 млн куб. м на 25 февраля, — сказал Куприянов.
«Газпром» до этого сообщал, что в европейских подземных хранилищах на 14 февраля осталось менее 7% объёма газа, закачанного в летний период, а объём активного газа в европейских ПХГ составляет всего 32 млрд кубометров, что на 1,3 млрд кубометров ниже исторических минимальных значений на эту дату. Также отмечается, что запасы газа в украинских ПХГ опустились до 10,7 млрд кубометров. Это на 45,7% (на 8,9 млрд кубометров) ниже показателя прошлого года и на 4,6 млрд кубометров меньше, чем на начало закачки в апреле 2021 года.