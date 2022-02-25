«Газпром» заявил о поставках газа через Украину в штатном режиме

Фото: instagram.com/gazpromphoto

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна остаётся в одиночестве в защите своего государства. Об этом он заявил в своём очередном видеообращении, опубликованном в официальном аккаунте офиса президента в Facebook. По словам главы государства, российские военные продолжают наносить ракетные удары по территории Украины.

Этим утром мы защищаем нашу страну в одиночку, как и вчера. Мировые силы смотрят на происходящее со стороны. Убедили ли Россию вчерашние санкции? Мы слышим в своём небе и видим...