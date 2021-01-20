«Газпром» сдерживает поставки газа в Европу

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Российская компания «Газпром» сдерживает экспорт в газа в Европу. Несмотря на то, что цены на горючее топливо в европейском регионе возросли, компания не намеревается наращивать обороты поставки «синего пламени».

Статистика компании, которая находится в открытом доступе, показывает, что экспорт снижается на украинском транзитном направлении. При этом компания смогла обеспечить объемы продаж газа на европейском рынке за счёт газа, который был закачан в европейские хранилища.

В результате, общая наполненность газохранилищ в Европе сократилась до 59%. При этом из них ежедневно «уходит» около миллиарда кубометров топлива в сутки.

Помимо этого, «Газпром» также остановил продажи газа с доставкой в ближайшие месяцы через свою интернет-площадку, передаёт «КоммерсантЪ». Таким образом, цена на «синее пламя» значительно выросла, а трейдеры были вынуждены распродавать газ из хранилищ.

Впрочем, эксперты одобряют такой ход компании. По их мнению, в данном случае, «Газпром» играет на опережение. Такая политика компании связана с намерением не допустить падения цен к весне.

Дело в том, что на текущий день основные поставки газа уходят в Северо-Восточную Азию. Тем не менее, в том регионе цены на топливо начали снижение.

Предполагается, что весной этот показатель может обновить свой минимум. В таком случае основные поставки газа пойдут в Европу, но до этого нужно освободить газохранилища европейского рынка. Таким образом, компании удастся минимизировать падение цен на топливо в будущем.

Ранее NEWS.ru писал, что глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал о планах по газификации России. Во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным он пообещал, что к 2030 году задача будет выполнена полностью.