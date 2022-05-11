«Газпром»: для российского газа на Украине остался один вход

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Для транзита российского газа в Европу, идущего через Украину, остался только один вход, заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов телеканалу «Россия 24». Через станции «Сохрановка» и «Новопсков» газ более не поступает в газотранспортную систему по решению Киева, что значительно снижает надежность газоснабжения региона.

По сообщению Федерального сетевого агентства ФРГ, объёмы газа, поступающего в Германию через Украину, уменьшились за день почти на 25%. Берлин вынужден компенсировать нехватку за счёт поставок из Норвегии и Нидерландов.

«Оператор ГТС Украины» остановил прокачку топлива через газоизмерительную станцию «Сохрановка» и «Новопсков» с 11 мая. Из-за этого, по данным украинского оператора, транзит российского газа через украинскую территорию может упасть на 18% со среды, в физическом выражении это примерно 18,2 млрд кубометров. Накануне ведомство заявило о прекращении транзита топлива якобы из-за форс-мажора — данные станции находятся на территории, подконтрольной России в ЛНР.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия выполняла и продолжит выполнять свои контрактные обязательства по поставкам «голубого топлива». При этом он отметил, что Москва всё ещё не получила от Украины объяснений, касающихся форс-мажора с транзитом газа.