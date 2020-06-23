Газета «Миасский рабочий» стала виновницей спора между Финляндией и Швецией

https://static.news.ru/photo/9341e4f0-b590-11ea-8bdb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: scully/imageBROKER.com

Заметка в российской газете «Миасский рабочий» спровоцировала спор между посольствами Финляндии и Швеции. В материале говорилось о странах с наибольшим количеством озёр.

Автор заметки в своём рейтинге поместил на третье место две европейские державы. Однако представители финской дипмиссии не согласились с такой позицией.

Спасибо за упоминание, «Миасский рабочий»! Доля озер на всей территории Финляндии, кстати, составляет 10,2 %, в тоже время как в Швеции — 8,7 %. Так что считаем, что третье место, бесспорно, наше, — заявили они.

Однако это заявление было прокомментировано представителями посольства Швеции, сообщает РИА Новости.

Поздравляем, соседи, у вас прекрасные озёра! В следующий раз предлагаем посчитать острова. Швеция — 222 000 (первые в мире), Финляндия — 188 000 (вторые), — заявили дипломаты.

Как ранее писал NEWS.ru, озеро Байкал начало стремительно терять прозрачность и мутнеть из-за массового вымирания губок, фильтрующих воду. Точные причины гибели микроорганизмов пока неизвестны.