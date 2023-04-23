Министры по вопросам сельского хозяйства стран G7 в рамках переговоров, которые состоялись в японском городе Миядзаки 22-23 апреля, договорились оказать поддержку Украине в области восстановления объектов сельскохозяйственной инфраструктуры. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Также участники мероприятия условились сотрудничать для обеспечения продовольственной безопасности и экологической устойчивости в агропромышленном производстве.
Как стало известно телеканалу NHK, в рамках помощи Украине могут передать технологии для разминирования сельскохозяйственных угодий и восстановления ранее поврежденных объектов. Кроме того, G7 могут способствовать в получении необходимых субсидий для украинских фермеров.
Ранее сообщалось, что США и другие союзники Украины из числа стран «Большой семерки» задумались о практически полном запрете экспорта в Россию. По мнению представителей этих государств, данная мера должна существенно усилить давление на Москву, оказываемое в связи со спецоперацией.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмития Пескова, новые санкции в виде полного запрета экспорта продукции в Россию в случае их принятия ударят по мировой экономике и могут привести к глобальному кризису.