G7 может передать Украине технологии для разминирования полей и огородов Kyodo: страны G7 помогут Украине с восстановлением сельскохозяйственных объектов

Фото: Pascal Deloche/Godong/Global Look Press

Министры по вопросам сельского хозяйства стран G7 в рамках переговоров, которые состоялись в японском городе Миядзаки 22-23 апреля, договорились оказать поддержку Украине в области восстановления объектов сельскохозяйственной инфраструктуры. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Также участники мероприятия условились сотрудничать для обеспечения продовольственной безопасности и экологической устойчивости в агропромышленном производстве.

Как стало известно телеканалу NHK, в рамках помощи Украине могут передать технологии для разминирования сельскохозяйственных угодий и восстановления ранее поврежденных объектов. Кроме того, G7 могут способствовать в получении необходимых субсидий для украинских фермеров.

Ранее сообщалось, что США и другие союзники Украины из числа стран «Большой семерки» задумались о практически полном запрете экспорта в Россию. По мнению представителей этих государств, данная мера должна существенно усилить давление на Москву, оказываемое в связи со спецоперацией.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмития Пескова, новые санкции в виде полного запрета экспорта продукции в Россию в случае их принятия ударят по мировой экономике и могут привести к глобальному кризису.