G7 и Австралия подтвердили, что откажутся от импорта российской нефти G7 и Австралия подтвердили, что постепенно откажутся от импорта российской нефти

Фото: CNPC Mozambique/XinHua/Global Look Press

Коалиция по ограничению цен, в которую вошли страны G7 и Австралия, подтвердила, что постепенно откажется от сырой нефти и нефтепродуктов из России на внутренних рынках. Данное прежде обязательство не отменяется после того, как введен потолок нефтяных цен, говорится в заявлении, размещенном на сайте Минфина США.

Мы подтверждаем свое намерение поэтапно отказаться от сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения на наших внутренних рынках. Это обязательство остается неизменным после введения политики ценового предела, — отмечается в заявлении.

В Коалиции рассказали, что политика ценового потолка не должна помешать поставкам энергоресурсов в другие страны, но ограничит доходы Москвы.

Ранее страны «Группы семи» и Австралия согласовали введение потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Ограничение начнет действовать с 5 декабря или «вскоре после» указанной даты. Такой же потолок цен ранее установили страны Евросоюза.