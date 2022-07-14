FT: в ЕС назвали причину появления проблем с транзитом в Калининград Financial Times: проблемы с транзитом в Калининград появились из-за неясных правил ЕК

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Барьеры для потока товаров между Россией и Калининградской областью возникли из-за того, что Еврокомиссия неясно сформулировала правила, которые регулируют санкции в отношении Москвы. Такого мнения придерживаются некоторые евродипломаты, сообщает Financial Times.

Некоторые дипломаты заявили, что не намеревались создавать новые значительные барьеры для потока товаров между Россией и её западным эксклавом, когда одобряли санкции в этом году, и что комиссия неясно сформулировала правила, — отмечается в публикации.

В издании добавили, что в частных разговорах некоторые чиновники ЕС критиковали масштабы и интенсивность проверок, которые Литва стала проводить в российских поездах. Такая их реакция вызвана опасениями конфронтации с Россией.

Калининград — это политически деликатный вопрос, поэтому это была ошибка со стороны Еврокомиссии, — заявил изданию неназванный дипломат из Евросоюза.

Ранее стало известно, что пресс-служба Госдепа США заявила: в Белом доме не видят блокады Калининграда. По мнению ведомства, её не существует, поскольку люди и товары могут попадать туда из основной части России. В Госдепе добавили, что действия Литвы, установившей санкции в отношении России, в США приветствуют.