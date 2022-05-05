FT узнала о желании Финляндии избежать «сигнала России» из-за НАТО FT: Финляндии намерена избежать «сигнала России» из-за возможного вступления в НАТО

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Финляндия хочет избежать впечатления, что «посылает России сигнал» или «наказывает» её возможным вступлением в НАТО, сообщили Financial Times высокопоставленные финские чиновники. По их словам, целью Хельсинки является желание укрепить собственную безопасность.

В связи с этим ряд пунктов договора Финляндии с НАТО не будут афишироваться: политические декларации основных союзников и самого Альянса будут публичными, но некоторые договорённости с Финляндией по обороне останутся в секрете.

Двусмысленность — важная часть сдерживания, — отметил высокопоставленный представитель НАТО.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если Финляндия и Швеция станут членами НАТО, то они превратятся в пространство противостояния Альянса и России «со всеми вытекающими отсюда последствиями», включая угрозу добрососедским отношениям. По её словам, вступление в НАТО соседей из Северной Европы ставит под угрозу систему европейской безопасности.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь отметил, что Альянс ждёт вступления Швеции и Финляндии в свой состав. По его словам, присоединение пройдёт быстро, поскольку вооружённые силы этих стран соответствуют требованиям военно-политического блока. Кроме того, Столтенберг пообещал Стокгольму и Хельсинки обеспечить защиту на период перехода.