FT: США убедили Европу в готовящемся «вторжении» РФ на Украину

Вашингтон снабдил страны Евросоюза и НАТО «разведданными», которые помогли убедить их в том, что Россия якобы готовит «вторжение» на Украину. К использованию «данных разведки» пришлось прибегнуть, поскольку не во всех столицах верили заявлениям США, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Издание отмечает , что дипломатическое «взаимодействие» и «разведданные» помогли США убедить некоторые скептические настроенные страны, в том числе Германию, в том, что «Кремль может скоро направить войска на Украину».

Использовать конфиденциальную информацию в США стали в начале ноября перед встречей министров НАТО. По данным газеты, союзники американцев получили отчёты разведки о якобы концентрации российских войск вдоль границы Украины. Другие свидетельства подтверждали «возможные приготовления к нападению». Предоставленные данные оказались «весьма подробными».

Многие союзники не были уверены, что происходит что-то серьёзное. Мы были удивлены разрывом в данных разведки — как и почему США видели то, что мы не видели, — пояснил изданию неназванный чиновник.

Служба внешней разведки РФ уже заявляла, что США стали активнее и жёстче пытаться заручиться поддержкой Европы в сдерживании Москвы.

Ранее стало известно, что официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя статью немецкой газеты Bild «План вторжения Путина на Украину», заявила: при составлении «схемы нападения» авторы использовали топоним 1942 года. Кроме того, они переработали «американские картинки» из публикации Washington Post.