FT: российская ловушка лишила западные компании миллиардов долларов FT: западные компании не могут вывести дивиденды из РФ после запрета на выплаты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Западные компании, которые решили продолжить свою деятельность в России, за 2022 год заработали свыше $18 млрд, пишет Financial Times. При этом в издании отметили, что средства фактически оказались в ловушке — вывести их не представляется возможным.

Местные доходы компаний от British Petroleum до Citigroup оказались заблокированными в России с момента введения в прошлом году запрета на выплату дивидендов предприятиям из недружественных стран, включая США, Великобританию и всех членов ЕС. Хотя такие трансакции могут быть одобрены при исключительных обстоятельствах, было выдано мало разрешений на вывод средств, — сказано в публикации.

По информации журналистов, некоторые компании готовы продать российские активы, но такие сделки требуют одобрения со стороны правительства и подразумевают значительные скидки. Некоторые фирмы принимают эти условия, но другие продолжают активность в РФ. К таким относится Райффайзенбанк. За минувший год он отчитался о самой большой прибыли на российском рынке — в размере $2 млрд. Американская Philip Morris получила $775 млн дохода, а PepsiCo — $718 млн.

Ранее сообщалось, что из России решил уйти американский химический гигант 3М. Компания известна производством различных респираторов, которые пользовались спросом во время пандемии COVID-19. Свои активы она продала за $18 млн.