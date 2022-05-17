FT: конфискация активов РФ приведёт к краху мировой системы политэкономии

Московский Кремль / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Обсуждаемая западными странами конфискация российских активов за рубежом приведёт к краху всей международной системы политэкономии, пишет газета Financial Times. Это решение заморозить российские активы уже обеспокоило ряд государств, у которых сложились напряжённые отношения с США и Европой. Поэтому прямой захват активов будет рассмотрен как переход политического Рубикона.

По сути дела, это действие покончило бы с международной системой политической экономии, которую мы создавали за последние десятилетия, — отметил приглашённый научный сотрудник Лондонской школы экономики Саймон Хинрихсен.

На прошлой неделе президент США Джо Байден направил Конгрессу США предложение, в котором предусмотрена возможность изымать связанную с российскими бизнесменами собственность. Полученные от её реализации средства должны пойти на оказание Украине поддержки. При этом ряд экспертов считают, что даже в случае принятия конгрессом нового законодательства оно может быть признано неконституционным в последующих судебных делах.

В Белом доме пояснили, что данное предложение подготовлено для того, чтобы «упростить процесс изъятия активов олигархов, расширить сферу охвата активов, подлежащих аресту, а также позволить доходам поступать на Украину». Речь идёт о «новом упрощённом административном процессе с участием министерств финансов и юстиции для конфискации имущества в США, принадлежащего российским олигархам, находящимся под санкциями, и имеющего связь с определёнными противоправными действиями».

Ранее стало известно, что с подобной мерой согласен и Евросоюз: там в скором времени будет возможно конфисковывать имущество россиян, оказавшихся под санкциями, без предварительного следствия, заявил вице-председатель Еврокомиссии Маргаритис Схинас. По его словам, действующее законодательство недостаточно эффективно для экспроприации «незаконных доходов»: сейчас конфискации подвергается лишь 1% от общего числа находящихся под подозрением ЕК активов.