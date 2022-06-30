FT: Индия и КНР разрушат план G7 по российской нефти FT: Индия и Китай помешают реализации планов G7 по лимиту цен на нефть из России

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Индия и Китай способны помешать G7 реализовать планы по ограничению цен на российскую нефть. Замысел европейцев они разрушат, если предоставят собственные танкеры, сообщает Financial Times.

Издание опросило аналитиков, которые пришли к мнению, что Нью-Дели и Пекин станут предоставлять импортерам свои страховые и транспортные услуги, что позволит России обойти новые ограничения Запада.

Если российские нефтяные грузы фактически окажутся под запретом для большей части мирового танкерного флота, Индия и Китай, вероятно, захотят продолжить торговлю с предоставлением собственных судов или же Россия сможет использовать свои, — отмечается в публикации.

Наиболее слабым местом в задумке G7 является уверенность в поддержке предложенной схемы достаточным количеством стран и крупными страховщиками. Убедить всех их будет сложно, отметил в разговоре с изданием представитель ЕС. Эксперт же Хелима Крофт усомнилась в перспективах задумки G7, так как считает невысокими шансы установить цену, достаточно низкую для того, чтобы нефтяные доходы России значительно урезались.

Ранее стало известно, что министр финансов США Джанет Йеллен заявила: механизм ценовых ограничений призван расширить поставки российской нефти на мировой рынок, несмотря на санкции. Она отметила, что названная инициатива прорабатывается США и их союзниками, столкнувшимися с рекордной инфляцией после полного или частичного отказа от импорта энергоносителей из РФ.