Министр финансов США раскрыла механизм сокращения нефтеприбыли России Министр финансов США Йеллен: механизм ценовых ограничений снизит стоимость нефти из РФ

Фото: Daniel Radicevic/imageBROKER.com/Global Look Press

Механизм ценовых ограничений призван расширить поставки российской нефти на мировой рынок, несмотря на санкции. Об этом сообщила министр финансов США Джанет Йелленн. Она отметила, что названная инициатива прорабатывается США и их союзниками, столкнувшимися с рекордной инфляцией после полного или частичного отказа от импорта энергоносителей из РФ. Её слова приводит РИА Новости.

Мы говорим о ценовом лимите или исключении, который снизит цены на российскую нефть и ограничит доходы Путина, допуская при этом больше нефти на рынок, — сказала Йеллен.

По её словам, механизм расширит и усилит энергетические ограничения, недавно введённые или предлагаемые в Европе, США, Великобритании и других странах. Йелленн пояснила, что ценовой лимит позволит продолжить страховать российские поставки нефти.

Вы можете трактовать это как исключение из этого запрета, — подчеркнула министр.

При этом она не назвала точную дату начала действия нового механизма, сказав лишь, что над этим сейчас «напряжённо трудятся».

Ранее международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов заявил, что ограничения для газа из России вряд ли будут введены в рамках новых санкций. Пошлины в отношении нефти могут ввести до конца года, но в седьмом пакете санкций они тоже вряд ли появятся.