Механизм ценовых ограничений призван расширить поставки российской нефти на мировой рынок, несмотря на санкции. Об этом сообщила министр финансов США Джанет Йелленн. Она отметила, что названная инициатива прорабатывается США и их союзниками, столкнувшимися с рекордной инфляцией после полного или частичного отказа от импорта энергоносителей из РФ. Её слова приводит РИА Новости.
Мы говорим о ценовом лимите или исключении, который снизит цены на российскую нефть и ограничит доходы Путина, допуская при этом больше нефти на рынок, — сказала Йеллен.
По её словам, механизм расширит и усилит энергетические ограничения, недавно введённые или предлагаемые в Европе, США, Великобритании и других странах. Йелленн пояснила, что ценовой лимит позволит продолжить страховать российские поставки нефти.
Вы можете трактовать это как исключение из этого запрета, — подчеркнула министр.
При этом она не назвала точную дату начала действия нового механизма, сказав лишь, что над этим сейчас «напряжённо трудятся».
Ранее международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов заявил, что ограничения для газа из России вряд ли будут введены в рамках новых санкций. Пошлины в отношении нефти могут ввести до конца года, но в седьмом пакете санкций они тоже вряд ли появятся.