ФРС США из-за ситуации на Украине осторожно подойдёт к повышению ставки

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что события на Украине вынуждают с осторожностью подходить к плану повышения базовой ставки. Об этом он сказал на слушаниях в комитете палаты представителей конгресса по финансовым услугам, передаёт ТАСС. До событий на Украине ФРС была настроена на повышение базовой процентной ставки — первым из серии того, что должно было стать серией повышений ставок, ожидаемых в этом году.

Теперь вопрос заключается в том, как вторжение на Украину, продолжающаяся война, реакция стран мира, включая санкции, могли изменить эти ожидания. Поэтому пока рано говорить об этом, но сейчас я бы сказал, что мы будем действовать осторожно в том, что касается этого плана, — заявил он.

Ранее сообщалось, что рост потребительских цен негативно сказывается на перспективах восстановления экономики США и их граждан, создавая серьёзное препятствие росту доходов населения. При этом базовая инфляция в США, за исключением цен на продукты питания и энергоносители, в годовом выражении составила 6%, в месячном — 0,6%. Эксперты прогнозировали показатели на уровне 5,9 и 0,5% соответственно.

Как сообщалось ранее, генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс прогнозировала в России в 2022 году рост цен на одежду и обувь на 15–25%, это вызвано увеличением затрат производителей и волатильностью рубля.