ФРГ ответила на планы США снять санкции с оператора «Северного потока — 2»

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Власти Германии приняли к сведению планы американского правительства отказаться от санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG — оператора «Северного потока — 2». Об этом сообщила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе, пишет ТАСС.

По её словам, соответствующих сведений по официальным каналам пока не поступало. Она пояснила, что Германия ещё не обладает самим докладом Госдепартамента США, регулярно представляемым в конгресс.

ФРГ не может спекулировать по поводу этого доклада, потому как он ещё не представлен. Но могу заверить, что мы находимся в контакте с администрацией США по этому вопросу и другим темам, такими как Россия и Украина, — добавила Зассе.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена снимет санкции с компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором «Северному потоку —2». Ограничительные меры также будут сняты с её главы Маттиаса Варнига.

Как рассказали источники издания Reuters, глава оператора «является союзником российского лидера Владимира Путина», поэтому он участвует в деятельности, за которую предусмотрены санкции. При этом отмена ограничительных мер находится в национальных интересах США.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода длиной 1220 километров каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против проекта выступают США, которые хотят продавать в Европе сжиженный газ, а также Украина и некоторые страны Европы.