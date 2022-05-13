Freedom House обеспокоило насилие в отношении журналистов в Армении

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Американская неправительственная организация Freedom House обеспокоилась вопросами насилия, которое якобы имеет место в Армении в отношении журналистов, общественных деятелей и простых граждан в ходе акций протеста. Соответствующее заявление размещено в Twitter организации.

Мы обеспокоены насилием, происходящим во время протестов в отношении журналистов, общественых деятелей и рядовых граждан. Мы призываем людей осуществлять свои основные права мирным путем, полицию воздерживаться от применения несоразмерной силы, — говорится в сообщении.

Представители организации также призвали власти Армении и оппозиции уважать работу правозащитных институтов и СМИ, «что необходимо для обеспечения прав всех граждан в соответствии с демократическими стандартами».

С начала мая Армения столкнулась с новым витком уличных протестов, участники которых требуют от премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку на фоне его готовности вести прагматичный диалог с Азербайджаном. В последнее время усилились опасения, что протесты могут перерасти в массовые беспорядки и стать фактором острого внутриполитического кризиса.

Freedom House — неправительственная организация со штаб-квартирой в Вашингтоне. Известна исследованиями состояния политических и гражданских свобод. Финансируется на пожертвования правительств, организаций и частных лиц.