Франция согласилась передать Армении военную технику

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САУ CAESAR

Франция одобрила предоставление военной техники Армении в планируемом межгосударственном договоре, сообщила глава французского МИД Катрин Колонна, слова которой приводит РИА Новости. Глава дипломатического ведомства европейской страны, которая 3 октября прибыла с визитом в Ереван, также приветствовала решение армянского парламента о ратификации Римского статута МУС.

Франция дала согласие на подписание соглашения с Арменией, которое позволит предоставить военную технику Армении, чтобы Армения смогла обеспечить свою защиту, — заявила Колонна.

Министр иностранных дел Франции при этом не стала разглашать детали планируемого соглашения.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что Россия на протяжении многих лет бесплатно поставляла оружие Армении, но после того, как Ереван занял антироссийскую позицию и начал закупать вооружение у Индии, в Москве отнеслись к этому скептически и начали брать деньги. По мнению Маркова, российской стороне было бы выгодно реализовать все сделки, однако он не исключил, что контракты могут быть расторгнуты из-за действий США и Франции, которые пытаются отдалить Армению от РФ.