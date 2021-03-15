Франция останавливает вакцинацию AstraZeneca

https://static.news.ru/photo/3c1073f2-85a3-11eb-afe7-96000091f725_660.jpg Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

Власти Франции временно приостанавливают вакцинацию населения от коронавируса препаратом AstraZeneca. Соответствующее заявление сделал президент страны Эммануэль Макрон.

По рекомендации министра здравоохранения Франции Оливье Верана принято решение о приостановке использования вакцины AstraZeneca. Мы ожидаем, что завтра во второй половине дня EMA опубликует заключение по данному препарату, — цитирует ТАСС Макрона.

Последние сообщения, касающиеся этой вакцины, свидетельствуют о том, что у неё имеется множество побочных эффектов. Так, от её использования временно отказались на территории Германии. Кроме того, в этот же день стало известно, что от препарата, созданного британско-шведской компанией, на две недели отказались Нидерланды.

До этого Норвегия приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca. Привились этим препаратом уже более 120 тысяч норвежцев.

Также ранее сообщалось, что страны, которые начали вакцинацию от коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, объявили о приостановке прививочной кампании из-за сообщений о возникновении тромбов у пациентов после введения медикамента. Как писал NEWS.ru, сейчас препарат не используют Дания, Исландия, Румыния, Болгария, а также Таиланд.

Помимо этого, Ирландский национальный консультативный совет по иммунизации рекомендовал приостановить использование в стране британско-шведской вакцины AstraZeneca от COVID-19 на фоне сообщений о нарушениях свёртываемости крови у взрослых после прививки.