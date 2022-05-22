Франция и США обсудили восстановление ядерной сделки с Ираном

Фото shutterstock.com

Главы МИД Франции и США обсудили планы по возобновлению СВПД с Ираном. Об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД Франции, пишет ТАСС.

По иранскому ядерному вопросу они говорили о важности скорейшего возвращения к СВПД, — говорится в заявлении.

Госдеп же в своём коммюнике данную тему не упоминает. Известно, что министры выразили желание продолжать укрепление партнёрских отношений между странами. Также была затронута тема поддержки Украины, «особенно в плане помощи обороны».

Министры выразили приверженность скоординированным действиям в ответ на угрозу продовольственного кризиса. Оба главы внешнеполитических ведомств поддержали вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

Ранее США призвали Иран определиться, заинтересован ли он в быстром восстановлении ядерной сделки. Об этом рассказал высокопоставленный представитель Госдепартамента, отметивший, что Вашингтон до сих пор считает, что достижение согласия по данному вопросу по-прежнему не гарантировано.