FoxNews: США отправили на Украину триста ракет Javelin

Новая оборонная помощь Украине от США включает триста противотанковых ракет Javelin, сообщает FoxNews. О прибытии партии вооружений для украинских военных из США ранее сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Отмечается, что груз состоит из современного оборудования и боеприпасов оборонного назначения.

Доставленная новая партия помощи включает 300 ракет Javelin, — сообщил телеканал.

Отмечаетcя, что первая партия вооружения с 90 тоннами разного вооружения от США прибыла на Укрaину 22 января, а на следующий день в аэропорт Борисполь прибыл cамолёт со второй партией военной помощи США.

Как ранее сообщили в Минобороны Литвы, страна передаст Украине переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger американского производства в связи с наращиванием России военной мощи на границе с Украиной. Также оружие Украине поставит Эстония и Латвия. Латвия также передаст стране американские ПЗРК Stinger, а Эстония собирается поставлять на Украину противотанковые ракетно-зенитные комплексы Javelin.