Пиво, монстры и любовь: вот так весь мир отмечает День святого Патрика

К многочисленным загрязнениям, которыми известна столица Китая, добавился песок. На Пекин обрушилась чудовищной силы буря из песка. Воздух в столице Поднебесной стал опасен. Им нельзя дышать. Можно заработать пневмонит — механическое поражение лёгких.

Уровень загрязнения в городе вырос до шестого. Концентрация мелких твёрдых частиц PM 10 в воздухе некоторых районов превысила 8 тыс. мг/м³. Это в 160 раз больше рекомендованной ВОЗ нормы. В...