Пиво, монстры и любовь: вот так весь мир отмечает День святого Патрика

Ирландский национальный праздник давно уже отмечают по всему миру. И это связано не только с тем, что рыжеволосые островитяне всюду пустили корни. Дело в том, что праздник, будучи религиозным, обладает несомненной привлекательностью и для людей, далёких от религии. Чего только стоит зелёный цвет одежды, которую принято надевать в этот день. Ведь мы знаем, что зелёный приятен глазу многих людей. А ещё в этот день принято пить пиво, общаться с лепреконами, сидами и прочими мифическими существами Ирландии, рисовать всюду трилистники клевера. День святого Патрика — это очень весёлый праздник с великолепной эстетикой. Кстати, отмечается и Русской православной церковью, только 30 марта, из-за различия календарей.
Москва
Игорь Иванко/АГН «Москва»
Москва
Игорь Иванко/АГН «Москва»
Москва
Игорь Иванко/АГН «Москва»
Москва
Игорь Иванко/АГН «Москва»
Москва
Игорь Иванко/АГН «Москва»
Москва
Игорь Иванко/АГН «Москва»
Москва
Игорь Иванко/АГН «Москва»
Александр Авилов/АГН «Москва»
Москва
Андрей Любимов/АГН «Москва»
Москва
Андрей Любимов/АГН «Москва»
Москва
Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Москва
Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Москва
АГН «Москва»
Москва
АГН «Москва»
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