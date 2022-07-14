Форточка в Европу Россия всеми силами еще подает Западу позитивные сигналы

Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

В свое время была шутка: Петр прорубил окно в Европу и теперь из него сквозит. Ныне из пресловутого окна уже не просто сквозит — вихри враждебные веют. В Москве часто говорят о сворачивании прежних отношений с коллективным Западом и о решительном повороте на Восток. Притом что и на восточном фронте далеко не все выглядит лучезарно. Даже Казахстан намерен соблюдать вводимые против нас санкции. Индия и Китай с удовольствием покупают нашу нефть с солидным дисконтом, но дальше выражения моральной солидарности не идут. Председатель Си Цзиньпин не спешит со своим визитом в Москву в ожидании итогов грядущего съезда КПК.

Неудивительно, что если не окно, то форточка в сторону наших «партнеров» остается приоткрытой. Несмотря на жесткую антизападную риторику, в Москве постоянно делают иногда малозаметные, но показательные жесты, которые могут при желании оценить западнее Бреста.

В этой связи можно быть уверенными, что британских наемников, приговоренных в Донбассе к смертной казни, конечно, не расстреляют. Сколько бы, поднимая ставки, о такой возможности ни говорил глава ДНР Денис Пушилин. Вариантов выхода из непростой ситуации может быть несколько. В конце концов, и донбасские народные республики могут просто законодательно отменить высшую меру. А когда о «диких гусях» подзабудут, их можно будет и вернуть на родину в качестве «жеста доброй воли». Как недавно обменяли часть «азовцев».

К слову, эта формулировка в отношении наших демаршей в рамках СВО, которая уже стала объектом иронии, также явно рассчитана на то, чтобы обратили внимание на нашу сдержанность в проведении операции. И остров Змеиный освобождаем в качестве «жеста доброй воли» не только потому, что нет смысла рисковать людьми на небольшом пятачке под все более массированными ракетными обстрелами. А потому, что таким образом открываем путь при турецком посредничестве для вывоза украинского зерна, сколько бы его ни оставалось в закромах. Тех самых пшеницы и кукурузы, без которых, дескать, в мире разразится небывалый голод.

Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Кстати, весьма показательно, что после первого процесса над двумя британцами и марокканцем о новых подобных акциях что-то не слышно, несмотря на просачивающиеся сообщения о новых захватах наемников. Более того, в инфопространство попал слух о том, что группа захваченных с оружием израильтян была отправлена на родину в обмен на какие-то уступки со стороны Тель-Авива. Слух к делу не пришьешь. Но то, что личности иностранных наемников могут стать разменной монетой на конфиденциальных переговорах, вполне очевидно. Ни одному западному правительству не нужны по такому поводу конфликты с общественным мнением.

Из той же серии показательных жестов и отказ от ударов возмездия по «центрам принятия решений», то есть фактически по столице Украины, что могли бы превратить Киев в мертвый город без электричества и прочих удобств. Не говоря уже о том, что такие акции могли бы серьезно деморализовать противника, который прямо-таки гордится фантазийной «победой над москалями на Днепре». Тут, правда, уже наши толерантные власти не встречают понимания российского общественного мнения, но большая политика не делается на площади.

Словом, жесты делаются, телефоны закрытой правительственной связи в порядке. А время покажет, на кого оно работает. Вот и турбину для газопровода возвращают, и железнодорожные перевозки в нашу Калининградскую область ЕС санкционировал. А там, глядишь, коллективно закроют глаза на обходные лазейки грозных санкций. Все же в глубине души разумные люди.