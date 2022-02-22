Фонд в ФРГ отказался от поддержки «Северного потока — 2»

Фонд «Защита климата и окружающей среды MV», созданный в 2021 году в германской земле Мекленбург — Передняя Померания при участии Nord Stream 2, отказался от поддержки «Северного потока — 2». Об этом сообщает DPA со ссылкой на председателя правления Эрвина Зеллеринга.

В сообщении фонда сказано , что правление должно было учитывать развивающиеся события.

Правление фонда было едино во мнении, что мы должны учитывать это развитие событий и как фонд больше не будем связаны с задачей, которую нам тогда поручил и твёрдо прописал в уставе ландтаг, а именно, что мы, несмотря на санкции США, хотим содействовать завершению реализации трубопровода, — приводит агентство слова председателя правления фонда.

По утверждению издания, Nord Stream 2 AG предоставила в распоряжение организации в общей сложности €20 млн, власти земли Мекленбург — Передняя Померания лишь €200 тыс.

Фонд был создан в январе прошлого года, среди его целей значился «вклад в продолжение строительства газопровода „Северный поток — 2“». Некоторые немецкие политики подвергли критике создание фонда, они утверждали, что региональные власти действуют в интересах Москвы и «Газпрома».

Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что проект газопровода «Северный поток — 2» может быть возобновлён, если Россия выполнит свои международные обязательства. Какие именно имеются в виду обязательства, он не уточнил. По его мнению, решение остановить этот проект было правильным шагом.