FISU перенесла летнюю Универсиаду 2023 года из Екатеринбурга

Фото Maycon Soldan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Представители Международной федерации университетского спорта (FISU) приняли решение перенести летнюю Универсиаду 2023 года из Екатеринбурга. На официальном сайте спортивной организации уточнили, что участие сборных России и Белоруссии в мероприятиях, организованных под эгидой FISU, приостановлено на неопределённый срок.

Сегодня на онлайн-заседании исполнительного комитета FISU было принято решение перенести из Екатеринбурга проведение всемирной летней Универсиады 2023 года, также было приостановлено участие России и Белоруссии в мероприятиях FISU, — сказано в письме организации.

Ранее российский министр спорта Олег Матыцин приостановил деятельность на посту президента Международной федерации университетского спорта (FISU). Причина заключается в санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA) против российского спорта.

17 марта президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк вышел из совета Международной федерации хоккея (IIHF). Он покинул пост в соответствии с решением CAS.