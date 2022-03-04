Финляндия заявила о готовности обсуждать вступление страны в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что страна готова к обсуждению вопроса о вступлении в НАТО. По словам главы государства, большинство людей в стране выступают за вступление в Североатлантический альянс. Причиной этому, по мнению политика, стало изменение ситуации в мире. Об этом сообщает РИА Новости.

Ситуация у нас поменялась. Впервые большинство людей, судя по опросам, выступают за вступление в НАТО, так что мы открыты к обсуждению этого с парламентом, — поделился Ниинистё.

Об усилении оборонного сотрудничества с США президент Финляндии также говорил в ходе встречи со своим американским коллегой.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее раскритиковал НАТО и обвинил в неспособности защитить кого-либо. Так глава государства отреагировал на отказ организации установить бесполётную зону над страной. Идею о том, что этот шаг может привести к прямому конфликту Североатлантического альянса с Россией, украинский лидер назвал «самогипнозом». Он также возмутился поставками организации 50 тонн дизельного топлива. Он добавил, что с помощью этого топлива руководство страны сможет сжечь Будапештский меморандум.