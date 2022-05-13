Финляндия не увидела прямых военных угроз со стороны России Постпред Финляндии при НАТО Корхонен: Хельсинки не видит военных угроз со стороны России

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В данный момент Финляндия не видит прямых военных угроз со стороны России. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил постоянный представитель республики при НАТО Клаус Корхонен. Также не наблюдается никакой активности со стороны РФ, отметил дипломат.

По словам Корхонена, потенциальное вступление Финляндии в НАТО является результатом резкого изменения окружающей обстановки в области безопасности. Однако в настоящий момент никаких прямых военных угроз и «нестандартной активности» со стороны России не наблюдается. В то же время Хельсинки не исключает, что Москва способна на организацию кибератак и «кампании по дезинформации».

Что касается рисков ядерной конфликта, то их Корхонен находит минимальными.

Мы очень далеки от какой-либо ядерной ситуации, — уверен он.

Финляндия вместо со Швецией, ранее являвшиеся нейтральными странами, заявили о намерении вступить в НАТО после того, как Россия начала спецоперацию на Украине. 11 мая стало известно, что страны передадут документы одновременно. Предполагается, что это произойдёт в начале следующей недели.