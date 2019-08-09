https://static.news.ru/photo/77178aca-bc06-11e9-a496-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Онищенко/Facebook

Украинский депутат Александр Онищенко заявил, что готов вернуться в Киев, чтобы доказать свою невиновность. Онищенко покинул Украину после того, как Верховная Рада дала согласие на его задержание и арест.

Я готов вернуться в Киев и в принципе планирую вернуться в столицу. Я хотел приехать и приходить в суд, доказывать свою невиновность, я знаю, что я выйду из этой ситуации, потому что всё дело сфабриковано, — заявил телеканалу «112 Украина» Онищенко.

Как писал News.ru, Верховный суд Украины отстранил от участия в парламентских выборах Александра Онищенко, выдвинутого в Раду от Социалистической партии. Его подозревают в махинациях по газовому делу. По мнению сыщиков, на протяжении трёх лет начиная с 2013-го служащие ряда предприятий при содействии Онищенко получали бюджетные деньги путём продажи газа внутренней добычи по заниженной цене. Депутату также вменяют госизмену и «подготовку дестабилизации ситуации» в стране.