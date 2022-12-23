ФИФА отреагировала на скандал с дотронувшимся до Кубка мира шеф-поваром ФИФА примет меры в связи с появлением посторонних лиц на поле после финала ЧМ-2022

Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Нусрет Гекче (в центре)

Международная федерация футбола (ФИФА) примет меры в связи с появлением посторонних лиц на поле после финала чемпионата мира-2022 в Катаре, сообщил журналист New York Times Тарик Панджа, цитируя заявление организации в Twitter. По его словам, федерация примет соответствующие меры.

После проверки ФИФА установила, что отдельные лица получили неправомерный доступ к полю после церемонии закрытия на стадионе «Лусаил» 18 декабря. Будут приняты соответствующие внутренние меры, — говорится в заявлении.

Сразу после награждения победителей ЧМ-2022 — сборной Аргентины — на поле вышли несколько посторонних, в том числе известный турецкий шеф-повар Нусрет Гекче по прозвищу Salt Bae, который дотронулся до Кубка мира и успел сделать селфи с Лионелем Месси. Его действия вызвали резонанс в социальных сетях, поскольку по правилам FIFA доступ на поле и, тем более к трофею, ограничен. По регламенту, к Кубку мира могут прикасаться только победители турнира, главы государств и официальные лица федерации.

Гекче получил известность в январе 2017 года, когда опубликованная им видеозапись приготовления стейка стала вирусной и набрала более двух миллионов просмотров за 48 часов. Зрителей привлекла необычная манера повара посыпать стейк, подняв вверх руку с щепоткой соли.

Ранее ФИФА отказалась от трансляции видеообращения президента Украины Владимира Зеленского перед началом финального матча чемпионата мира. Перед стартом первенства организация призвала участников мундиаля не смешивать футбол с политикой.