ФБР займётся расследованием действий «Антифа» во время беспорядков

https://static.news.ru/photo/6fade446-a37d-11ea-8ba6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Marklund/Global Look Press

Антитеррористические подразделения ФБР будут расследовать насилие со стороны «Антифа» и других группировок. Об этом заявил генпрокурор — глава Министерства юстиции США Уильям Барр.

Насилие, подстрекаемое и осуществляемое «Антифа» и другими подобными группами в связи с беспорядками, является внутренним терроризмом, и мы с ним будем поступать соответствующим образом, — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что для идентификации организаторов и подстрекателей, а также для координации федеральные правоохранительные органы будут использовать свою сеть из 56 групп.

С 28 мая в 16 американских городах были задержаны свыше 1,3 тысячи человек. Протестные выступления смешались с акциями вандализма и немотивированным применением насилия. На этом фоне крупные торговые сети в США временно прекращают свою работу. Отмечается, что ответственность за случаи вандализма и насилия президент США Дональд Трамп возложил на «радикальные группы левого толка» и пообещал признать движение «Антифа» террористическим.

Протесты и беспорядки начались во многих городах США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания в Миннеаполисе. Полиция при задержании повела себя жёстко, и Флойд скончался в больнице. Погромщики считают, что поведение полиции было расистским.

NEWS.ru писал, что губернатор Миннесоты Том Уолц извинился перед журналистами, против которых полицейскими были применены резиновые пули и слезоточивый газ.