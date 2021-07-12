ФБР провело обыск в доме российского бизнесмена Дерипаски

Федеральное бюро расследований США провело обыск в доме российского бизнесмена Олега Дерипаски. Здание находится в Вашингтоне. Об этом сообщает телеканал NBC News.

ФБР проводит обыски в доме Олега Дерипаски, сообщают правоохранительные органы, — говорится в сообщении.

Других подробностей на данный момент неизвестно. Пресс-секретарь миллиардера отказался назвать причины происходящего.

Дерипаска является российским предпринимателем, он миллиардер, председатель наблюдательного совета и основатель компании «Базовый элемент», а также бывший руководитель объединённой компании РУСАЛ и En+ Group.

Ранее Дерипаска раскритиковал действия Центробанка в области денежно-кредитной политики и повышения ключевой ставки, обвинив Банк России в том, что его руководство окончательно «уверовало» в идею «особого пути» страны в финансовой политике. Регулярное повышение ключевой ставки ведёт к подорожанию кредитов, не позволяя России повысить рост ВВП и усугубляя её отставание от остального мира.

Центробанк, по мысли Дерипаски, должен создать программу мер, призванную обеспечить высокие темпы экономического роста, ежемесячно мониторить её проведение и отчитываться перед Госдумой о результатах. Банки же должны финансировать проекты развития и обеспечить доступную ипотеку, особенно в таких регионах, как Дальний Восток, Сибирь, Урал и Юг России. Для этого им необходимы соответствующие стимулы.