ФБР предложило $250 тысяч за россиянина, связанного с Украиной

https://static.news.ru/photo/693abc4a-77ff-11eb-9685-96000091f725_660.jpg Фото: Li Ying/Global Look Press

Федеральное бюро расследований США (ФБР) предложило вознаграждение в сумме до $250 тысяч за информацию о разыскиваемом россиянине Константине Килимнике. Его в ведомстве называют «сотрудником российской разведки».

Об этом ФБР сообщила у себя в Twitter.

Отмечается, что Килимник находится в американском розыске с 2018 года. Он подозревается во вмешательстве в выборы в США. По заявлению ФБР, Килимник был связующим звеном между украинскими и российскими бизнесменами и политиками. Якобы причастен к многомиллионной кампании лоббирования, которую Украина запустила в США с нарушениями закона.

Additionally, Konstantin Viktorovich Kilimnik is also wanted by the #FBI for obstruction of justice & engaging in a conspiracy to obstruct justice btwn Feb 2018 & April 2018. https://t.co/Akip5hlcjC pic.twitter.com/yBSOGa7U6E — FBI Washington Field (@FBIWFO) February 25, 2021

Ранее NEWS.ru сообщал, что Украина не чувствует напряжённости в отношениях с Соединёнными Штатами Америки после того, как 11 января 2021 года Минфин США ввёл санкции против граждан и организаций Незалежной за вмешательство в выборы в США. Об этом заявил глава МИД европейской страны Дмитрий Кулеба. По его словам, официальный Киев не вмешивался во внутренние дела Белого дома.