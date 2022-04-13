FBC: полиция Фиджи арестовала яхту Сулеймана Керимова

Полиция Фиджи арестовала яхту Amadea, принадлежащую, предположительно, российскому сенатору Сулейману Керимову, попавшему под европейские санкции, сообщает местный телеканал FBC. Сейчас сотрудники полиции ведут расследование в связи с арестом яхты, а подразделения налоговой и таможенной служб Фиджи оказывают им помощь.

Законы Фиджи гласят, что для захода в порт иностранным судам необходимо получить разрешение нескольких государственных департаментов и служб.

По данным полиции островного государства, яхта Amadea вошла в исключительную экономическую зону Фиджи без соответствующего разрешения властей. После судно было задержано, а сотрудники правоохранительных органов начали выяснять имя его владельца и порт приписки.

В ответ на военную операцию России на территории Украины европейские власти ввели санкции против российских бизнесменов, политиков и журналистов. В частности, под ограничения подпал основной акционер компании «Полюс» Сулейман Керимов. Ему запрещён въезд на территорию Евросоюза, а все его активы в ЕС будут заморожены.

Ранее агентство Bloomberg написало, что власти Гамбурга конфисковали яхту Dilbar, которая, предположительно, принадлежит сестре попавшего под европейские санкции российского миллиардера Алишера Усманова.