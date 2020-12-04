Фанаты обвинили блогера в распространении порно после детского видео

https://static.news.ru/photo/7b2a3758-3648-11eb-b1e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Фанаты YouTube-блогера Габи Де Мартино обвинили её в распространении детской порнографии. Так, девушка поделилась своим детским видео на одном из сервисов эротического контента.

В частности, Де Мартино представила публике 35-секундный ролик «Не буду надевать трусики». За доступ к видео пользователи сервиса должны были заплатить $3, пишет The Daily Dot.

По данным издания, на кадрах ролика была запечатлена Де Мартино в возрасте 4–6 лет. На камеру её снимал отец, мужчина спросил у дочери, есть ли на ней трусики. После этого девочка подняла платье и наглядно продемонстрировала, что трусиков на ней нет.

Спустя время пользователи осознали, что приобрели детский порнографический контент. Многие из них пожаловались на действия Де Мартино в Twitter. Вскоре аккаунт блогера в сервисе эротического контента заблокировали.

Ранее NEWS.ru писал, что в Госдуме рассматривают возможность ужесточения законов после гибели девушки во время стрима блогера Reeflay, заявил председатель комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

Российского блогера Стаса Решетняка (Reeflay), устроившего стрим с мёртвой подругой — Валентиной Григорьевой, обвинили в её гибели. Гражданину вменили часть 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть».