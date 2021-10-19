В Facebook прокомментировали слухи о смене названия

Официальный представитель компании Facebook Джо Осборн отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о смене названия соцсети. Он опроверг все слухи. Об этом стало известно в ответе пресс-службы на запрос РЕН ТВ. Ранее появилась информация о том, что Facebook планирует сменить название, чтобы отразить построение метавселенной.

Мы не комментируем слухи и спекуляции, — говорится в сообщении.

Ранее портал The Verge отмечал, что о смене названия должен сообщить основатель сети Марк Цукерберг на ежегодной конференции, которая состоится 28 октября. Каким будет новое название, не уточняется.

Американская компания Facebook намерена создать порядка 10 тысяч рабочих мест в рамках проекта по разработке метавселенной. Компания в настоящее время работает над созданием новой вычислительной платформы с использованием виртуальной и дополненной реальности.

В начале октября произошёл самый масштабный за последнее десятилетие сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Миллионы пользователей по всему миру остались без соцсетей на семь часов. В результате глава корпорации Марк Цукерберг потерял 7 млрд долларов, а сама компания резко упала в цене.