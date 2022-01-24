Евросоюз запланировал расширить санкции по Крыму

Страны ЕС планируют расширить санкционный список по Крыму, включив в него пять лиц или организаций. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на документ посольства ФРГ. По его информации, новых ограничений добиваются Болгария, Дания, Литва, Румыния.

Отмечается, что эти страны хотели бы включить в санкционный список Евросоюза ещё пять лиц или организаций. В отчёте не раскрывается, кто именно должен быть подвергнут дополнительным санкциям.

По мнению представителей вышеупомянутых государств, расширение мер является якобы «необходимым ответом в свете продвигаемой Россией русификации аннексированных областей» Украины.

Ранее группа из 25 членов сената США от Демократической партии во главе с председателем комитета по международным отношениям Робертом Менендесом представила законопроект о новых санкциях в отношении России. Ограничения могут затронуть государственный долг РФ, банковский сектор и некоторых чиновников. Среди физических лиц под рестрикции могут попасть президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, глава МИД Сергей Лавров, а также глава Минобороны Сергей Шойгу. Менендес назвал этот проект «матерью всех санкций».