Европейское бюро ВОЗ приняло резолюцию о закрытии офиса в Москве

Всемирная организация здравоохранения / Фото Michael Derrer Fuchs / Shutterstock.com

Комитет Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) принял резолюцию, которая предполагает возможное закрытие расположенного в Москве офиса по неинфекционным заболеваниям, говорится в документе, размещённым на сайте ВОЗ. В документе предлагается перенести офис за пределы России.

Подобный документ был рассмотрен по инициативе 38 стран — участников ВОЗ. В их числе Германия, Франция, Турция, Польша, Люксембург, Нидерланды и другие.

[Резолюция предлагает] изучить возможности, консультируясь с государствами — членами Европейского регионального комитета ВОЗ, для обеспечения технического содействия и поддержки со стороны Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, включая возможность перемещения вышеуказанного офиса за пределы Российской Федерации, — говорится в документе.

Ранее крупнейший в мире контейнерный оператор A.P. Moller-Maersk объявил о закрытии своих офисов в России. Офисы компании в Москве и Санкт-Петербурге прекратят работу до конца года, а в других регионах страны — до конца лета этого года.