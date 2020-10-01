Европарламент обсудит конфликт в Нагорном Карабахе на сессии в Брюсселе

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Конфликт в Нагорном Карабахе будет обсуждаться в Европейском парламенте во время пленарной сессии в Брюсселе 5 октября.

7 октября во время заседания также будет поднята тема возобновления противостояния между Арменией и Азербайджаном по вопросу Нагорного Карабаха. В обсуждении примет участие верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Также на заседании будет рассмотрена ситуация в Венесуэле.

Как сообщает ТАСС, по итогам сессий не последует никаких практических решений. Резолюции Европарламента имеют рекомендательный характер.

NEWS.ru писал, что президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон сделали совместное заявление по ситуации на территории Нагорного Карабаха. Политики заявили, что осуждают насилие на линии соприкосновения, а также скорбят о погибших и выражают соболезнования семьям убитых. Главы государств призвали стороны конфликта немедленно прекратить огонь.

С утра 27 сентября на территории непризнанной республики и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана идут интенсивные обстрелы. Ереван и Баку обвиняют друг друга в нападениях и провокациях.

Ранее генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич призвала Армению и Азербайджан прекратить боевые действия по требованию Европейского суда по правам человека.