Европа не указ: Британия не позволит мигрантам жаловаться в ЕСПЧ Джонсон проявляет нордический характер: он намерен высылать беженцев в Руанду, разлучать их с родными и даже открывать «сепарационные» центры

Фото: Mateusz Wlodarczyk/Global Look Press

Кабинет британского премьера Бориса Джонсона идёт напролом после того, как на прошлой неделе ему не дали приступить к высылке нелегальных мигрантов из Соединенного Королевства в Руанду. Программу, целью которой правозащитники видят запугивание беженцев, также раскритиковали многие британские и европейские политики и структуры, включая Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Однако Джонсон закусил удила: после того как лидер тори пережил ранее в июне вотум недоверия, премьер обрел второе дыхание и готов игнорировать мнение не только Евросоюза (частью которого Британия после брекзита не является), но и собственной королевы.

В среду, 22 июня, министр юстиции Британии Доминик Рааб презентует в палате общин законопроект, который в полном соответствии с практикой оруэлловского Министерства правды называется «Билль о правах». Билль объявляет мнение ЕСПЧ не имеющим силы и «гарантирует» право нелегальных мигрантов ждать решения своей участи... в Руанде.

Это «право» будет обеспечено признанием решения Верховного суда Соединенного Королевства окончательным и не подлежащим обжалованию ни в каких международных инстанциях, включая тот же ЕСПЧ.

У страха глаза невелики

От соискателей убежища потребуют предоставить британскому Верховному суду веские доказательства, что на родине есть угроза их жизни либо преследования со стороны национальных властей, причем именно по правозащитным основаниям. Просто тяжелое экономическое положение не будет считаться достаточной причиной, чтобы Лондон предоставил претендентам право на постоянное пребывание на Британских островах (которые, по смелым и неожиданным прогнозам некоторых экономистов, сами прямой дорогой идут к уровню жизни той же Руанды).

Фото: Cyril Ndegeya/Xinhua/Global Look Press Жители Руанды

Отдельный пункт в законопроекте указывает: если новоприбывший когда-либо и где-либо имел проблемы с законом, то о постоянном виде на жительство в Великобритании он может забыть, даже если там живут члены его семьи.

Вообще-то, по действующему законодательству, наличие близких родственников в Британии является основанием для получения вида на жительство. Это даже породило термин anchor children — «дети-якоря». Чаще всего эта схема работает так: «туземная» девушка выходит замуж за британского подданного, переезжает к нему в Британию, а затем вытаскивает туда же своих родителей и братьев из заморских стран. Теперь правительство тори намерено положить этой практике конец.

Наконец, в виде вишенки на торте билль предусматривает воссоздание учреждений, называемых separation centers («центры по разделению»). Их уже пытались учредить в 2017 году. Нужда в подобных «сепараторах» объяснялась необходимостью отделить потенциальных уголовников и экстремистов от безопасных иммигрантов. Однако инициатива как-то заглохла из-за того, что Home Office (британское МВД) не сформулировал юридические обоснования насчет того, кто достоин помещения в эти «сепараторы». Критики указывали на то, что separation centers подозрительно напоминают фильтрационные лагеря, а там, мол, недалеко и до концентрационных...

Подобные опасения министр юстиции (он также является первым замом Бориса Джонсона) отметает с порога. И вообще уверяет, что предлагаемые меры работают на укрепление демократии, а не на её размывание.

Билль о правах укрепит наше традиционное понимание свободы и впрыснет оздоравливающую дозу здравого смысла в правовую систему. Он укрепит свободу слова, облегчит высылку иностранных правонарушителей, защитит общество от опасных преступников, — объяснил мотивы минюста Доминик Рааб.

Подобный партикуляризм не является чем-то уникальным: ранее в этом году аналогичное законодательство было принято в РФ, а в Соединенных Штатах примат национального законодательства над международным понимается по умолчанию. В недрах партии британских тори тоже никогда не ослабевало крыло, ратующее за более жесткую и самостоятельную политику в иммиграционных вопросах. Однако до сих пор правительство действовало всё же с оглядкой на европейские нормы (в случае с мигрантами работает так называемая норма 39), что было следствием законодательной инерции для страны — сооснователя Евросоюза.

Именно ЕСПЧ на прошлой неделе отменил вывозные рейсы из Англии в Руанду до тех пор, пока британский суд не примет решение о законности такой депортации.

Фото: Stringer/Xinhua/Global Look Press

Пошли по инстанциям

Для Британии Билль о правах (независимо от того, станет он законом или будет утоплен в парламенте), знаменует качественное изменение характера государства: Лондон впервые после Второй мировой войны ставит национальное законодательство над европейским. А учитывая, что в Великобритании применяется прецедентное право, аналогичными законами правительство в дальнейшем сможет отменять любые другие европейские нормы, которые так или иначе связывают ему руки в достижении поставленных целей. Об этом рассказала NEWS.ru эксперт по Великобритании Елена Ананьева.

Европейское право было инкорпорировано в британское при премьерстве Тони Блера, поскольку все страны ЕС должны были существовать в едином правовом поле. После брекзита вполне логично, что национальная правовая система стремится отделиться от европейской. Это, конечно, никак не может называться развитием демократии, как это пытается представить Доминик Рааб. Не только у искателей убежища, но и у самих британцев отнимают инстанцию, к которой они могли бы апеллировать в случае несогласия с решениями национального суда. Елена Ананьева руководитель Центра британских исследований РАН

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press Протест против депортации руандийских беженцев, Лондон

Когда 15 июня первая попытка британских властей выслать с островов в центральноафриканскую Руанду группу нелегалов сорвалась в последний момент (семеро депортируемых уже сидели в самолете, а еще 123 ожидали следующих вывозных рейсов), Борис Джонсон гневно объявил, что второй блин, в отличие от первого, комом не выйдет.

Первый министр Её Величества заявил тогда, что мнение Её Величества для него, мягко говоря, некритично, не говоря уже о позиции Европейского суда по правам человека. Джонсон напомнил , что Соединенное Королевство вот уже несколько лет не связано дисциплиной Евросоюза. А если структуры ЕС будут вставлять Лондону палки в колеса, тем хуже для Евросоюза.

Юридический мир весьма поднаторел в том, чтобы вставлять правительству палки в колеса в том, что мы считаем очень разумным решением. Если для того чтобы мы могли исполнять наши решения, придется поменять законы, мы на это пойдем, — пригрозил британский премьер.

Назначенные на 22 июня парламентские дебаты показывают: Джонсон не считает, что драка закончена и следует перестать махать кулаками. После того как ему удалось подавить бунт на корабле консерваторов и получить мандат доверия еще на год, премьер-министр ощутил, что у него развязаны руки для самых непопулярных решений, одним из которых является программа «отпугивания» потенциальных искателей убежища на Британских островах.