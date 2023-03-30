Эван Гершкович: шпион, которого использовали втемную?

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Эван Гершкович

Задержание, как утверждают, с поличным американского журналиста Эвана (Ивана) Гершковича забавно само по себе. Поскольку кто не помнит суровую оценку работы местного, еще свердловского управления КГБ бывшим же первым секретарем обкома Борисом Ельциным. Борис Николаевич тогда громко возмущался, что, мол, 200 человек сидело в управлении и хоть бы одного шпиона поймали.

И вот свершилось, хоть и спустя немало лет. Правда, в советские времена было проще: Свердловск-Екатеринбург, цитадель нашего ОПК, был закрытым городом, и западным журналистам, да еще самостоятельно, попасть туда не было никакой возможности.

Нынешнее задержание корреспондента Wall Street Journal выявило еще одну закономерность работы западных спецслужб в нашей стране. В сети российской контрразведки раз за разом попадают непрофессионалы. Явно деятели, которых то ли используют откровенно втемную, то ли речь идет о корыстных романтиках со стремлением прилично заработать.

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Мы же помним, как еще в девяностых был взят с поличным некий Эдмонд Поуп. Его задержали, когда он интересовался у научного сотрудника Бауманки чертежами быстроходной торпеды «Шквал». Правда, тогда Россия переживала эйфорию дружбы с Америкой. И незадачливого посредника ради укрепления взаимного доверия с богом отпустили сразу после суда. Хотя янки имели наглость и тогда гневаться по поводу его ареста.

Уже в новые времена также явно не офицер ЦРУ, а бывший морпех Пол Уилан был задержан в Москве с флешкой, содержащей информацию, как утверждали, о курcантах некоего учебного заведения одного силового ведомства. В гостинице «Метрополь» его и повязали, осудив на 16 лет. Известно, что Уилан через адвокатов требовал своей экстрадиции в США, но мордовский суд ему отказал.

И вот очередной «любитель», на этот раз с официальной журналистской аккредитацией, пойман с поличным в Екатеринбурге. В том, что на этот раз спецслужбы воспользовались услугами журналиста, нет ничего удивительного. Журналистика испокон веков была удобным прикрытием для активных разведчиков: свободное перемещение, многочисленные контакты под предлогом интервью, возможность легально получать комментарии и задавать любые вопросы. Разве это не роднит журналиста с разведчиком? Оба собирают и анализируют информацию. Правда, с разными целями.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Москва. Журналисты у Лефортовского суда, где прошло рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения гражданину США, корреспонденту московского бюро американской газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, задержанному по делу о шпионаже

Но в данном случае интересно другое. Как выясняется, парень с чисто одесской фамилией посетил не только Екатеринбург, но и Нижний Тагил. То есть совершал турне по форпостам нашего танкостроения, перспективы и возможности которого остро интересуют наших западных оппонентов, особенно в момент, когда на полях Новороссии готовятся к вероятным прямым столкновениям наших Т-90 и западных «Челленджеров» и «Леопардов 2».

И главное, вряд ли действительно Эван Гершкович просто стучался в железные ворота предприятий и объяснял вохровцам, что он американский журналист с заданием рассказать соотечественникам об экономическом росте на Урале. Значит, у него явно заранее были подготовлены «пароли и явки», то бишь он знал, с кем контактировать и ради чего. Притом что он мог искренне верить в то, что его информацию ждут просто в одном из многочисленных американских аналитических центров.

Был литературный шпион с Севера, станет реальный шпион на Севере.