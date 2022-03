«Это вам не Ирак»: репортёров западных СМИ на Украине обвинили в расизме

Правозащитники и эксперты по средствам массовой информации обратили внимание на то, что язык и стиль репортажей западных массмедиа с Украины выдаёт подсознательные расистские сантименты некоторых журналистов и обозревателей. Такой неожиданный вывод они сделали, изучая фразеологию корреспондентов, ведущих репортажи из подвергающихся осаде украинских городов, и политобозревателей, анализирующих события из телестудий. NEWS.ru собрал некоторые из таких «оговорок», показывающих, насколько глубоко сидит в западном менталитете ощущение превосходства.

Вероятно, надо самому быть афганцем, иракцем или йеменцем, чтобы понять, почему репортаж корреспондента американского телеканала CBS Чарли д'Агаты из Киева задел национальные чувства этих людей.

При всём уважении, это место — не Ирак и не Афганистан, где вооружённые конфликты тянутся десятилетиями. Это сравнительно цивилизованный, относительно развитый европейский город, и трудно было ожидать, что такое может происходить здесь, — сообщил репортёр в прямом эфире CBS.

C одной стороны, д'Агата имеет право сравнивать — он работает военным корреспондентом более 20 лет. Однако его слова чётко показывают, что журналист ни на минуту не подвергает сомнению уверенность в том, что украинцы заслуживают большего сострадания и поддержки, чем афганцы и иракцы, — исключительно потому, что Украина — это Европа, а Афганистан и Ирак — третий мир.

После того как его злосчастный репортаж наблюдатели разобрали по косточкам, журналист принёс извинения тем самым афганцам и иракцам за то, что непреднамеренно обидел их своими расистскими высказываниями.

Я имел в виду, что эта страна (Украина. — NEWS.ru) не переживала таких конфликтов, какие испытали на себе другие страны. Но, конечно, каждый конфликт уникальный и было бы неправильно проводить между ними сравнения. Мне следовало бы тщательнее подбирать слова, и я приношу извинения, если они кого-то обидели, — заявил он в эфире CBS (на видеоклипе этот момент с 2:40).

Charlie D’Agata is on the ground in Ukraine with an update. pic.twitter.com/TdlR7IlR9W — CBS News (@CBSNews) February 26, 2022

Видеорепортаж, о котором идёт речь, на данный момент просмотрело около полутора миллионов зрителей. Под ним на сегодня насчитывается несколько тысяч возмущённых комментариев, причём не от россиян и не от украинцев, а от соотечественников журналиста, которых он обидел, похоже, гораздо сильнее, чем собственно афганцев и иракцев (большинство которых в жизни не слышало про какой-то там CBS). Комментаторов возмущает, что репортёр делит разные народы на сорта, одни из которых «заслуживают» оказаться жертвами военного конфликта больше, чем другие.

При этом CBS оказался не единственным американским телеканалом, на который обрушилась критика за манеру освещения событий на Украине. В одной лодке с Чарли д'Агатой оказалась его коллега с телеканала NBC Келли Кобелла.

Описывая ситуацию с массовым исходом жителей Киева ввиду ведущихся совсем рядом боевых действий, она обронила ещё одну расистскую фразу:

Это вам не беженцы из Сирии. Это беженцы с Украины. Они христиане, они белые, они такие же, как мы, — заявила она.

Почти такими же словами описала кризис на Украине другая корреспондентка, работающая на британскую ITV.

Это немыслимо. Всё это происходит не где-нибудь в третьем мире, это происходит в Европе! — восклицает она.

6. ITV (UK)



"The unthinkable has happened...This is not a developing, third world nation; this is Europe!" pic.twitter.com/Bot92XT9vN — Alan MacLeod (@AlanRMacLeod) February 27, 2022

Схожие реплики в дни военных действий на Украине сыплются из уст западных корреспондентов и комментаторов как из ведра, причём отчётливо видно, что эти люди не имеют ни малейшего намерения обижать жителей стран третьего мира — им просто не приходит в голову, что сравнение развивающихся стран с «относительно развитой» Украиной может звучать как апология превосходства белой расы.

Что потрясает, это как они (беженцы с Украины. — NEWS.ru) одеты. Это зажиточные люди, средний класс. Они ничуть не похожи на беженцев с Ближнего Востока или из Северной Африки. Это такие же европейские семьи, как те, что живут с вами по соседству, — заявляет в эфире Al Jazeera некий эксперт.

3. Al-Jazeera



"What's compelling is looking at them, the way they are dressed. These are prosperous, middle-class people. These are not obviously refugees trying to get away from the Middle East...or North Africa. They look like any European family that you'd live next door to." pic.twitter.com/LnopOTaDrA — Alan MacLeod (@AlanRMacLeod) February 27, 2022

Не отстаёт и французское телевидение. В эфире телеканала BFM политобозреватель Улисс Госсе возмущается, опять же, не просто тем, что на Украине гибнут люди, а тем, что эти люди — белые.

Мы живем в XXI веке, мы находимся в европейском городе, и по нему бьют крылатыми ракетами. Как будто мы в Афганистане или Ираке, вы можете себе такое представить? — вопрошает он.

4. BFM TV (France)



"We are in the 21st century, we are in a European city and we have cruise missile fire as though we were in Iraq or Afghanistan, can you imagine!?” pic.twitter.com/SzSlJJ9JfR — Alan MacLeod (@AlanRMacLeod) February 27, 2022

Западные журналисты вряд ли заслуживают ярлыка расистов, их оценки, кого можно бомбить, а кого нельзя, происходят не из националистических, а из политических пристрастий, сказал NEWS.ru политолог из Санкт-Петербурга Дмитрий Солонников.

Когда авиация НАТО бомбила Югославию в 1999 году, никто из западных журналистов не возмущался тем, что ракеты падают на головы белых европейцев, а ведь Белград — город уж точно более близкий к Европе, чем Харьков. Не возмущались же они потому, что тогда «свои» бомбили «не своих» и цвет кожи тех, кто находится по другую сторону фронта, значения не имеет. Дмитрий Солонников директор Института современного государственного развития директор Института современного государственного развития

Однако сильнее всего задели западную общественность не произвольные высказывания журналистов, а заявление заместителя генерального прокурора Украины Давида Сакварелидзе, под которым могли бы подписаться и члены ку-клукс-клана.

Я воспринимаю это очень эмоционально, потому что ежедневно происходят убийства европейцев, голубоглазых и светловолосых, — заявил он в эфире британской корпорации ВВС.

[Thread] The most racist Ukraine coverage on TV News.



1. The BBC - “It’s very emotional for me because I see European people with blue eyes and blonde hair being killed” - Ukraine’s Deputy Chief Prosecutor, David Sakvarelidze pic.twitter.com/m0LB0m00Wg — Alan MacLeod (@AlanRMacLeod) February 27, 2022

Ведущий никак не поправил украинского расиста, однако это заявление высокопоставленного чиновника моментально вызвало шквал гневных комментариев у зрителей.

Корпорация ВВС выпустила разъяснение, что данный «неприятный инцидент» является неизбежным риском, когда люди дают интервью в прямом эфире и у редакторов нет возможности поправить или вырезать неуместные высказывания.