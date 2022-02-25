Эстония закрывает воздушное пространство для самолётов России

Министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас заявил, что республика закрывает своё воздушное пространство для российских самолётов. Таким образом, государство поддержало инициативу Польши, которая до этого совершила аналогичные действия в отношении РФ, сообщает портал ERR.

Мы готовим предложение по соответствующему решению, согласно которому планируется закрыть воздушное пространство Эстонии для российских авиакомпаний. Призываю наших балтийских коллег сделать то же самое, чтобы отрезать Россию от европейского воздушного пространства, — сказал он.

Министр подчеркнул, что Европа должна быть едина в ответе на российскую военную операцию на Украине.

Ранее Болгария, Польша и Чехия уведомили российские авиакомпании о закрытии своего воздушного пространства. Об этом сообщил источник, близкий к одной из компаний. Таким образом, рейсы в эти страны из РФ станут невозможны.

До этого авиакомпания S7 отменила все рейсы в Европу с 26 февраля по 13 марта. Это связано с решением Польши и Чехии закрыть воздушное пространство для российских авиаперевозчиков.