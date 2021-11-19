Эстония отправит военных на белорусско-польскую границу

Министерство обороны Эстонии отправит 100 военнослужащих на границу Польши и Белоруссии. Эта мера будет принята для содействия в разрешении миграционного кризиса, сообщает ТАСС. Накануне эстонский министр обороны Калле Лаанет пообещал предоставить Польше помощь в преодолении миграционного кризиса на границе.

Мы отправим людей, технику и всё необходимое для защиты внешней границы. Если поначалу Польша считала, что ей ничего, кроме политической помощи, не нужно, то в понедельник вечером они попросили нас и об иной помощи, — заявил глава ведомства.

Решение о том, в каком виде будет предоставлена помощь, власти Эстонии примут 19 ноября. По его словам, резервисты могут отправиться в Польшу на добровольной основе.

Есть два основных принципа: это добровольно и будет оплачиваться. Для начала нужно узнать, сколько людей заинтересуется таким предложением, а потом посмотрим, — пояснил Лаанет.

Правительство Эстонии 17 ноября призвало 1684 резервиста на учебные сборы, в ходе которых будет установлены временные заграждения на границе.

Ранее исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель в разговоре с белорусским президентом Александром Лукашенко отказалась принять мигрантов с белорусско-польской границы. Она считает, что речь идёт о европейской проблеме, а ФРГ не будет решать её в одиночку.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к границе с Польшей подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока. Ряд беженцев начали штурмовать контрольно-пропускные пункты, но эти попытки пресекли польские силовики.