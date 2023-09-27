Эстония хочет переименовать Калининград: зачем надо, как ответила Россия

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Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил РИА Новости, что властям Эстонии «стоит подучить историю собственной страны, прежде чем переименовывать российский город». Что об этом нужно знать?

Кто заявил о переименовании Калининграда

26 сентября Комитет по иностранным делам парламента Эстонии выступил с инициативой о переименовании Калининграда, говорилось на сайте законодательного органа республики.

Глава комитета по иностранным делам Марко Михкельсон отметил, что комиссии Общества родного языка предложили изучить возможность употребления в речи старого эстонского названия Кенигсберг.

«Комитет пришел к выводу, что от использования Калининграда советских времен в эстонском языке следует отказаться и вместо него следует использовать историческое название Кенигсберг», — заявил Михкельсон.

Он напомнил, что в Польше уже переименовали российский город, а Латвия и Литва готовятся это сделать в ближайшее время. В Эстонии решение по данному вопросу будет приниматься в октябре 2023 года, говорилось на официальном сайте парламента страны.

Что в России ответили на решение Эстонии

Дмитрий Лысков подчеркнул, что парламенту прибалтийской страны необходимо сначала переименовать свою столицу, прежде чем обращать внимание на Калининград.

«Высказывания многих наших соседей уже начинает напоминать бред умалишенных. Советуем эстонцам подучить историю собственной страны и в переименованиях начать с собственной столицы, которая в разное время называлась Колывань, Линданисе, Ревель», — заявил руководитель пресс-службы правительства Калининградской области.

Член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков назвал цирком, происходящее в парламенте Эстонии.

«Очень жаль, что наши прибалтийские соседи превратили свои парламенты в цирк, в котором ставят одно и то же представление», — сказал Шендерюк-Жидков РИА Новости.

Как в России ранее комментировали инициативы с переименованием Калининграда

10 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал идею Польши переименовать Калининград и называть его польским топонимом «Крулевец», а Калининградскую область — Крулевецкой.

«Это даже уже не русофобия, это такие граничащие с безумием процессы, которые происходят в Польше. <...> Это повторяется на протяжении многих столетий, с XVI-XVII века и даже раньше. Ничего хорошего для Польши и поляков это не несет», — заявил Песков.

16 мая сенаторы Андрей Климов и Александр Шендерюк-Жидков обсудили во время выездного заседания Комиссии Совета Федерации решение Польши и Литвы изменить название российского города. По словам Климова, Калининград окружен странами НАТО, поэтому необходимо «очень внимательно мониторить ситуацию, разговаривать с людьми».

«Вы окружены странами НАТО, и эти страны рассматривают Россию как противника, и они об этом говорят официально, они хотят добиться победы над Россией на поле боя. Конечно, в этих обстоятельствах мы должны очень внимательно мониторить ситуацию, разговаривать с людьми, понимать настроения», — подчеркнул сенатор.

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